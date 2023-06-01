◇セ・リーグ阪神7―5中日（2026年4月19日甲子園）甲子園では18日に中日・福永が三塁カメラマン席に落下して負傷したことを受け、現場検証が行われた。阪神の試合前練習中に球場関係者、阪神園芸のスタッフらが三塁カメラマン席で協議。現場を確認しながら、安全対策について話し合ったとみられる。阪神・佐藤輝は「普段守っていないと、（距離感などは）なかなか気付きづらいので難しかったと思います。僕らはある程