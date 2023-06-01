◇セ・リーグ阪神7―5中日（2026年4月19日甲子園）同じ育成出身の工藤に続いた。阪神・福島が今季7度目の逆転勝利に貢献。2点を追う5回に代打で登場した。初対戦となった高橋宏の153キロ直球を鮮やかに左前へ運んだ。先頭で出塁したことが、この回2得点の同点劇につながった。「先頭で使ってもらったので、何とかして塁に出ようという気持ちだった。いいところに飛んでくれたので良かった」8回1死からの3打席目も左前