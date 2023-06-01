◇セ・リーグ阪神7―5中日（2026年4月19日甲子園）阪神・勝利の女神を呼び込む38球だった。今季初登板となった工藤は3番手で4回から登板。ロングリリーフを任された中で、2イニングを1安打無失点に抑えて役割を果たした。「ちょっと緊張はしたんですけど、自分のピッチングができたかな。リリーフの役割っていうのを果たさないといけないので。しっかり仕事は全うできたかなと思います」伊原の降板を受けて2回途中から