きのう早朝から仙台市中心部の住宅地に居座っていたクマは、昨夜、緊急銃猟により駆除されました。けがをした人はいませんでした。きのう午前5時20分頃、仙台市青葉区の中心部でクマが目撃され、その後、マンションの裏の茂みに居座りました。仙台市はクマを捕獲するため、箱わなを設置しましたが、街中へ逃げ出す危険性を考慮し、午後6時20分すぎに緊急銃猟を発令して、委託する業者がクマに麻酔銃を2発撃ちこみました。麻酔銃は