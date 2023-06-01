本格的な登山シーズンの幕開けです。丹沢の玄関口・神奈川県秦野市では、恒例の山開き式が行われました。開かれた門を通って一斉に塔ノ岳に出発する登山客たち。きのう午前9時前、秦野市の戸川公園で山開き式が行われ、およそ1500人の登山客が安全を祈願した後、山へ向かいました。今年で70回目を迎える「秦野丹沢まつり」では、山開きを前に和太鼓の演奏が行われ、登山客に特製ピンバッジとシールが配られました。神奈川県はきの