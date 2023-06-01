西十高速鉄道の南秦河特大橋（陝西省商洛市）を通過する試運転列車。（天津＝新華社配信）【新華社天津4月19日】中国では今、建設現場の施工管理からクラウドによるデジタル制御まで、人工知能（AI）が調査設計、工事施工、運用管理など建設の全工程に深く浸透している。スマートモニタリングやデジタルツイン、自動化施工などの技術が建設の産業チェーンを再構築しつつある。陝西省西安市と湖北省十堰市を結ぶ西十高速鉄道は