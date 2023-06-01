◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。５戦ぶりの６号、そして連続試合出塁記録を１９２３年のベーブ・ルースに並ぶ「５１」に伸ばせるか注目が集まる。前日は、初回の１打席目は敵失、８回の４打席目は捕手の打撃妨害で塁を与えられたが、相手