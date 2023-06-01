淡白な鶏ささ身と爽やかな酸味の梅は相性抜群の組み合わせ！ さっぱりとした味わいで、食欲がない日や疲れているときでも無理なく食べられます。そこで今回は、体が喜ぶ「鶏ささ身×梅」の絶品レシピをご紹介。揚げる・和えるなど調理法のバリエーションが豊富で飽きずに楽しめます。毎日のおかずからお弁当、ダイエット中など幅広いシーンで活躍するため、ぜひ参考にしてください。■油少なめヘルシー「梅肉と大葉のささ身パン粉