プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛肉とパプリカのしょうゆ炒め」 「玉ネギのゆかり和え」 「エノキとワカメの中華スープ」 の全3品。 中華料理はスピードが勝負。簡単に作れる野菜たっぷりの健康献立です。【主菜】牛肉とパプリカのしょうゆ炒め 1枚のステーキ肉が、2人分のボリュームある炒め物に変身。カラフルな野菜でカサ増し＆美味しさ増し。 ©Eレシピ 調理時間：20