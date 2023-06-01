千葉・君津市で起きた死亡ひき逃げ事件で、会社員の男が逮捕されました。伊場誠容疑者（50）は19日午前0時半ごろ、君津市の路上で軽貨物車を運転し千田辰也さん（66）をはねて死亡させ、逃走した疑いがもたれています。伊場容疑者は容疑を一部否認しているということです。