アメリカのトランプ大統領は19日、イランとの協議のため、アメリカの代表団がパキスタンのイスラマバードへ向かい、「明日の夕方、現地に到着する」と明らかにしました。トランプ大統領は19日、SNSに、「私の代表団がパキスタンのイスラマバードに向かっている。明日の夕方、交渉のために現地に到着する予定だ」と投稿しました。戦闘終結に向けたアメリカとイランの2回目の協議が行われるとみられます。トランプ氏はまた、「アメリ