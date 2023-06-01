プロ・リーグ 25/26の降格プレーオフ第3節 デンデルとセルクル・ブリュージュの試合が、4月19日23:00にスタッド・バンロイにて行われた。 デンデルはダビド・トセフスキ（FW）、ダビド・フルンチャル（MF）、ノア・ムバンバ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルクル・ブリュージュはスティーブ・ヌゴウラ（FW）、ダンテ・バンザイル（FW）、フラビオ・ナ