北朝鮮が19日に発射した弾道ミサイルについて、韓国メディアはSLBM（潜水艦発射弾道ミサイル）の可能性があると報じました。防衛省によりますと、複数の弾道ミサイルは19日午前6時過ぎに北朝鮮の東岸付近から発射され、日本のEEZ（排他的経済水域）の外側に落下したとみられます。韓国軍によりますと、北朝鮮の東部・新浦（シンポ）付近から複数の短距離弾道ミサイルが発射され、約140km飛行したということです。韓国の聯合ニュー