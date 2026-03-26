重ねるだけでスタイリングのマイナーチェンジを図れる旬のビスチェ & ベストは、今こそ買い足したいアイテムのひとつ。【しまむら】なら、そんなビスチェ & ベストが税込み1,700円以下というプチプラでGETできるかも！ ツイード調素材のシックなベストやフリンジがコーデの主役として映えるビスチェなど、デザインも個性豊か。コーデの幅を広げる強力な助っ人をぜひお迎えしてみて。 ツイー
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