前田大然が電光石火の先制ゴールを決めたスコットランド1部セルティックは現地時間4月19日、スコティッシュカップの準決勝でセント・ミレンと対戦し、6-2で勝利した。この試合で日本代表FW前田大然が試合開始からわずか55秒に電光石火の先制ゴールを決め、延長戦では追加点をアシストするなど、決勝進出に大きくに貢献した。試合は前半開始からわずか55秒、セント・ミレンが最終ラインでボールをつないでいたところに前田が猛