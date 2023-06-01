宮城県仙台市の中心部では17日からクマの目撃情報が相次いでいましたが、19日早朝に青葉区の住宅地に居座っていたクマは夜になって駆除されました。警察などによりますと、19日午前5時すぎ、仙台市青葉区木町通で体長1.5メートルほどのクマの目撃通報がありました。その後、午前10時頃には、市や猟友会などが、箱わなを設置しましたが、クマは、その奥の茂みに居座っていたということです。仙台市によりますと、クマが住宅街に留ま