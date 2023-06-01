4月19日に放送された日曜劇場『GIFT』（TBS系）第2話では、個の力をかけ合わせる勝利の方程式が示された。 参考：本田響矢、『めおと日和』から“別人級”の変貌『GIFT』で放つ陰を帯びた“吸引力” シャークヘッドとの一戦に敗北した車いすラグビーのブレイズブルズ。日本選手権はシャークヘッドが優勝し、ブルズは6位という結果に終わった。ある日、伍鉄（堤真一）が選手たちの前に現れる。ブルズを勝