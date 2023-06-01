アメリカのトランプ大統領はイランとの協議に向け「代表団が20日にパキスタンに到着する」と明らかにしました。トランプ氏は19日、SNSでアメリカの代表団がパキスタンの首都イスラマバードに向かい、20日夕方にも到着する見通しを示しました。また、トランプ氏は19日、FOXニュースのインタビューで「21日に協議が行われる」との見通しを示しました。また、再協議では前回と同様にバンス副大統領が代表団を率い、中東担当のウィトコ