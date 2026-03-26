スポーティーと上品さを絶妙に融合させた新作が登場♡FILAとROSE BUDによる初のコラボレーションコレクションが発売されました。テニススタイルの気品と都会的なムードを掛け合わせた“NEO PREPPY STYLE”は、今季注目のトレンド。日常コーデに取り入れるだけで、ワンランク上のおしゃれを楽しめるラインアップです。 上品スポーティーな新スタイル 今回のコレクションは、