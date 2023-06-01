現地４月19日に開催されたスコティッシュカップ準決勝で、前田大然と旗手怜央を擁するセルティックが、セント・ミレンとスコットランドサッカーの聖地ハムデン・パークで対戦。旗手はベンチスタートとなった一方、前田はCFで先発した。開始わずか１分、前田がいきなりスコアを動かす。バックパスを受けた相手GKマレンに猛プレスをかけると、ボールを身体に当てて押し込み、今季９点目を奪ってみせた。３か月ぶりに得点した28