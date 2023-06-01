任期満了に伴う福岡県嘉麻市長選は19日投開票され、元市議の新人佐伯憲子氏（64）が、4選を目指した現職赤間幸弘氏（63）＝自民、公明推薦＝を破り、初当選を果たした。いずれも無所属。投票率は49.26％。選挙戦で、佐伯氏は少子高齢化や人口減少が進み、市の財政状況が悪化していると主張。子育て世代や高齢者への支援充実や、財政健全化を訴えた。赤間氏は産業育成による雇用創出や人口増を唱えたが及ばなかった。