2026年4月20日（月）は、甲子と一粒万倍日が重なる超ラッキーデー。新しい流れを呼び込みたいときにぴったりの日です。せっかくなら、この特別な運気をしっかり味方につけたいところ。そんな日に取り入れたい過ごし方を、人気占い師・水晶玉子さんに教えていただきました。4/20（月）は甲子・一粒万倍日お気に入りの服で外へ。気持ちと運気をリフレッシュ「甲子」は、60日に一度めぐる運気の切り替わり。気持ちや環境をリセットし