春の味覚〈ふき〉、実は洋風でも美味しい『ふきとハムのサラダ』あえるだけで簡単逸品春から初夏にかけて旬を迎えるふき。ふきといえば、和風の煮ものが定番ですが、洋風のサラダ仕立てにしてもおいしくいただけます。アクが多いので、板ずりしたあとにゆでて下ごしらえをしましょう。『ふきとハムのサラダ』のレシピ材料（2人分）ふきの茎……150gハム……2枚（約40g）塩（粒が粗めのもの）……小さじ2〈A〉サラダ油……大さじ1