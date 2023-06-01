セリエA 25/26の第33節 ベローナとＡＣミランの試合が、4月19日22:00にスタディオ・マルカントニオ・ベンテゴティにて行われた。 ベローナはギフト・オルバン（FW）、ドマゴイ・ブラダリッチ（DF）、ラフィク・ベルガリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＣミランはクリスチャン・プリシック（FW）、ラファエル・レオン（FW）、ダビデ・バルテサーギ（DF）らが先発に