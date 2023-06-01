リーグ・アン 25/26の第30節 モナコとオセールの試合が、4月19日22:00にスタッド・ルイ・ドゥにて行われた。 モナコはフォラリン・バロガン（FW）、アンス・ファティ（FW）、マグネス・アクリウシェ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオセールはラシヌ・シナヨコ（FW）、フレドリック・オペガード（DF）、ダニー・ナマッソ（FW）らが先発に名を連ねた。 1