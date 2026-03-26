プレミアリーグ 25/26の第33節 エバートンとリバプールの試合が、4月19日22:00にエバートン・スタジアムにて行われた。 エバートンはベト（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、キアナン・デューズバリーホール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはアレクサンデル・イサク（FW）、コーディ・ガクポ（FW）、フロリアン