ブンデスリーガ 25/26の第30節 フライブルクとハイデンハイムの試合が、4月19日22:30にオイローパ・パルク・シュタディオンにて行われた。 フライブルクはイゴール・マタノビッチ（FW）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）、ルーカス・ホラー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハイデンハイムはマティアス・ホンザク（FW）、マービン・ピエリンガӦ