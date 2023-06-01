猫を飼い始めた関連で、今年に入ってから片づけ＆断捨離を鋭意遂行中。使わないモノを処分しまくりだが、同時に「これは新しいのに買い替えよう」と新規購入したモノも少なくない。そんななか、「これ便利～♪」みたいな「ちょっと役立つ小物」がけっこうあるので、今回はそういうモノたちをレビューしてゆきたいッ!!! モバイルものから日常に役立つモノまで、いろいろレビュー。どれも「ちょっと役立つ」