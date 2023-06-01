プレミアリーグ第33節が19日に行われ、リヴァプールは敵地でエヴァートンと対戦した。前節終了時点で、リヴァプールは勝ち点「52」を獲得し、5位につけている。来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場圏が5位以内まで広がったことで、現時点ではCL行きの切符を手にできる立ち位置だ。6位につけるチェルシーとは勝ち点差が「4」。チェルシーが今節を落としたことで、その差を広げるチャンスが到来している。そんな今節は、伝統