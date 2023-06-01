【ブックマークコレクション ジョジョの奇妙な冒険 Vol.1】 4月20日 発売 価格：110円 【ブックマークコレクション ジョジョの奇妙な冒険 Vol.1 2枚入り】 4月20日 発売 価格：220円 バンダイは、雑貨「ブックマークコレクション ジョジョの奇妙な冒険 Vol.1」を4月20日に発売する。価格は110円。 TVアニメ「ジョ