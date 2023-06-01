アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議に、バンス副大統領が参加することがわかりました。ホワイトハウス関係者は19日、JNNの取材に対し、パキスタンで開催されるイランとの戦闘終結に向けた協議に前回の協議を担当したバンス副大統領が参加することを明らかにしました。バンス副大統領のほかに、ウィットコフ中東担当特使とトランプ大統領の娘婿のクシュナー氏も参加するということです。トランプ大統領は協議に向けて、ア