【モデルプレス＝2026/04/20】野球U18アジア大会優勝者の本田あやねが、4月20日発売の「月刊ヤングマガジン」第5号（講談社）に登場する。【写真】福岡の22歳野球美女、努力の過程で得た美ボディ披露◆本田あやね「月刊ヤングマガジン」登場ヤングマガジン初登場から2か月、月刊ヤングマガジンにも登場。溢れ出るハッピーオーラと努力の過程で得た美しいボディを披露している。◆溝端葵、表紙＆巻頭グラビアに登場今月の表紙＆巻頭