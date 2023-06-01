【モデルプレス＝2026/04/20】モデルで女優の桃月なしこが、4月20日発売の「ヤングマガジン」（講談社）21号に登場。美しいボディを披露している。【写真】元看護師モデル、美バスト開放◆桃月なしこ、2nd写真集カット特別公開桃月は4月22日に2nd写真集「むすび」（講談社）を発売。今作では初上陸になるスペインの歴史を刻む石畳、地中海の眩しいビーチ、緑豊かな田舎のホテルで撮り下ろし。一部カットが特別に公開されている。◆