現職と新人の一騎打ちとなった姶良市長選挙は１９日夜、開票が行われ、新人の米丸麻希子さんが、初当選しました。 任期満了に伴う姶良市長選挙は開票の結果 新人の米丸麻希子さん（50）が1万7133票、 現職の湯元敏浩さん（61）が1万4810票で、 米丸さんが初当選しました。 鹿児島県内の自治体で初の女性首長となります。 米丸さんは保育園などの給食無償化や、自然や食のブランド化による地域活性化を訴えていました