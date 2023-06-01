【モデルプレス＝2026/04/20】日本とブラジルのMIX美女・Mayuriが、4月20日発売の「ヤングマガジン」（講談社）21号に登場。美しいボディを披露している。【写真】「ヤンマガ」注目の保育士ギャル、ウエスト＆美脚ちらり◆Mayuri、デジタル写真集未公開カット公開読者の圧倒的指示で再登場となったMayuriは4月28日に100ページデジタル写真集「Mayuri」（講談社）を発売。今回未公開カットが特別に公開されている。また念願の雪ロケ