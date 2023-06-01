【モデルプレス＝2026/04/20】5月4日よりPrime Videoにて独占配信されるドラマ「憧れの作家は人間じゃありませんでした」で主演を務めるSixTONESの京本大我（きょうもと・たいが／31）と、共演の桜田ひより（さくらだ・ひより／23）にインタビュー。後編では、初共演とは思えないほど息の合った掛け合いを見せる2人の、お互いの印象や意外な素顔、そして撮影を支え合った信頼関係に迫る。【写真】京本大我、人気女優と密着2ショッ