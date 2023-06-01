１７日、重慶市巫渓県の上空に現れた日暈。（重慶＝新華社配信／董洋）【新華社重慶4月19日】中国重慶市巫渓（ふけい）県の市街地や周辺地域で17日、太陽の周りを虹の輪が囲む「日暈（ひがさ）」が観測された。現象は約1時間続いた。１７日、重慶市巫渓県の上空に現れた日暈。（重慶＝新華社配信／董洋）１７日、重慶市巫渓県の上空に現れた日暈。（重慶＝新華社配信／董洋）１７日、重慶市巫渓県の上空に現れた日暈。（重慶＝新