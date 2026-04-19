１６日、上海レゴランド「レゴモンキーキッド」テーマランドの新たな装飾。（上海＝新華社配信）【新華社上海4月19日】中国上海市のテーマパーク、上海レゴランドリゾートは17日から1カ月間、「バトンをつなげ！レゴモンキーキッドと壮大な冒険へ」をテーマにしたイベントを開催し、中国の伝統文化と融合したパークの魅力を発信している。レゴモンキーキッドは、レゴグループが中国の古典「西遊記」を基に生み出した初のオリ