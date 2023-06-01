2000（平成12）年4月20日、世界的なジャズトランペッターの日野皓正さん（左端）が、大阪音楽大学短大部の音楽専攻ジャズ・コースの初授業に臨んだ。学生たちの演奏を聞いた後で「一生懸命でも楽しまないと。ジャズはその人の託したメッセージ。自己表現そのものだから」などと、模範演奏も交え熱っぽく指導した。