4月19日（日）夜 23:25〜23:55 放送脳をフル回転！なんやったっけ部完結編！懐かしい人やモノを答えられるか記憶クイズ！蛍原・ウド鈴木・鈴木拓・東幹久を擁する芸能界ドリームチームと激突！スポーツや政治家の名言を一言一句当てられるか!?まさかのあの男が活躍!?自転車を漕いでモザイクを外し、懐かしの有名人を答えよ！絶対に知っているのに…名前を全く思い出せない？そして、あの男の体力が限界に!?果たして、勝つのはどち