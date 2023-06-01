『ラブ上等』に出演していた鈴木ユリアが永野の印象を聞かれ、「うるさいですね」と怒りをあらわにする場面があった。【映像】永野に「うるさいですね」と怒る瞬間『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには鈴木ユリアが出演した。出演者、視聴者ともに奥