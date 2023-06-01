埼玉県滑川町の国営武蔵丘陵森林公園で、アイスランドポピーが見頃を迎えている。アイスランドポピーはシベリアなどが原産のケシ科の植物で、約８０００平方メートルの敷地に７０万本ほどが植えられている。来園者はオレンジや黄、白などの花が埋め尽くす花畑で、思い思いに散策や写真撮影を楽しんでいた。同県志木市から家族４人で訪れた会社員男性（２９）は「夕日を浴びたポピーは、日中とは色合いが変わってまた違う美し