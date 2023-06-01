日本で暮らすベトナム人に国内の法律や交通ルールを正しく知ってもらおうと、警視庁は19日、ベトナム大使館でセミナーを行いました。警視庁野地哲雄代々木警察署長「日本の産業構造の中で、皆さんはなくてはならない存在となっています。そんな皆さんが日本で安全安心に生活するための一助とすべく、これから警察官が説明する法律や交通の話を聞いて、日本のルールをよく学んでいただきたいと思います」東京・渋谷区のベトナム大