“場を引き締める”物言いでプチブレイク中の女芸人が千鳥・大悟の発言に激怒。「いつの時代の話ですか？」「色の差別があったんですか？」と、声を荒げ怒りをあらわにする場面があった。【映像】女芸人が大悟に激怒する瞬間『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。