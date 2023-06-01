【大神】 2006年4月20日 発売 「世界を救う」という体験をさせてくれるゲームは星の数ほどある。しかし「世界を癒し、花を咲かせる」という体験で、これほどまでにプレーヤーの心を浄化し、温かい涙で満たしてくれるゲームが、ほかにどれだけあるだろうか。 2006年4月20日、カプコンからプレイステーション 2向けに発売されたアクションアドベンチャー「