【ピクミン マスコット&フルーツグミ２（2025リニューアル）】 4月20日 再販売 価格：385円 対象年齢：6才以上 バンダイは、食玩「ピクミン マスコット&フルーツグミ２（2025リニューアル）」の再販売を4月20日より開始する。価格は385円。全国量販店の菓子売場等にて販売される。 本商品は、2024年に発売されたピクミンのマス