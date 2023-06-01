SixTONESの京本大我が主演を務めるPrime Video独占配信ドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』が5月4日からスタートする。吸血鬼で小説家の御崎禅を演じる京本と、そんな御崎に翻弄される新米編集者・瀬名あさひ役の桜田ひよりが取材会に参加。撮影で培ったボケ＆ツッコミの抜群のコンビネーションを発揮しながら、一風変わった今作の撮影で知った互いの素顔、作品にまつわるエピソードトークまで繰り広げた。【写真】