鹿児島県姶良市長選で初当選を決め、万歳する米丸麻希子氏＝19日夜、姶良市任期満了に伴う鹿児島県姶良市長選は19日投開票され、元県議の新人米丸麻希子氏（50）が、3選を目指した現職湯元敏浩氏（61）を破り初当選を果たした。いずれも無所属。県市長会などによると、県内で初の女性首長の誕生となる。就任日は今月25日。投票率は51.57％で過去最低。米丸氏の当選が決まると、事務所に集まった支持者らから大きな歓声と拍手が