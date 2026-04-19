【新華社南京4月19日】中国人民解放軍東部戦区の徐承華（じょ・しょうか）報道官（陸軍大校＝上級大佐）は、同戦区の133号艦を中心とする艦艇部隊が19日に「横当水道」を通過して西太平洋で訓練を実施し、部隊の遠海作戦能力を検証したと発表した。訓練は年度計画に基づく定例活動で、国際法と国際慣行に合致し、特定の国や目標を対象としたものではないとしている。