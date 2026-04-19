韓国発の人気ブランドVT COSMETICSから、頭皮ケアとマッサージを同時に叶える新作ヘアセラムが登場しました。ブラシ一体型というユニークな設計で、忙しい毎日でも手軽に取り入れられるのが魅力。すっきりとした使い心地で、健やかな頭皮環境へ導く新習慣として注目を集めています♡ 手軽に叶う頭皮ケア新習慣 「PDRN＋リードルSブラシヘアセラム」は、日々の乾燥や外的刺激を受けやすい頭皮にうる